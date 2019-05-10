Pentagon: Türkiye'nin programdan çıkarılması F-35'lerin maliyetini arttırabilir

Türkiye'ye Rusya'yla yaptığı S-400 anlaşmasından geri adım attırmak için baskısını sürdüren Washington, bir yandan F-35 programının verimliliğini korumanın hesaplarını yapıyor.



Basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakan Yardımcısı Lord, "Ankara'nın S-400 alma eğilimi nedeniyle Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması önümüzdeki 2 yıl içinde tedarik faaliyetlerimizi yavaşlatabilir ve maliyetleri artırabilir." dedi.

Sputnik'in haberine göre Türkiye'yi Rusya'dan S-400 yerine ABD'den Patriot sistemleri almaya ikna etmek için müzakerelere devam ettiklerini söyleyen Lord, "Türkiye'ye kendi sistemimiz olan Patriot'u öneriyoruz. Bu sistem, NATO'nun parametreleriyle uyumlu." ifadelerini kullandı.