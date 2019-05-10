Pentagon: Türkiye'nin programdan çıkarılması F-35'lerin maliyetini arttırabilir
Türkiye'yi S-400 füze savunma sistemlerinden vazgeçmeye ikna etmek için müzakerelere devam ettiklerini söyleyen ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ellen Lord, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının savaş uçağının maliyetini arttırabileceğini ifade etti.
Türkiye'ye Rusya'yla yaptığı S-400 anlaşmasından geri adım attırmak için baskısını sürdüren Washington, bir yandan F-35 programının verimliliğini korumanın hesaplarını yapıyor.
Basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakan Yardımcısı Lord, "Ankara'nın S-400 alma eğilimi nedeniyle Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması önümüzdeki 2 yıl içinde tedarik faaliyetlerimizi yavaşlatabilir ve maliyetleri artırabilir." dedi.
Sputnik'in haberine göre Türkiye'yi Rusya'dan S-400 yerine ABD'den Patriot sistemleri almaya ikna etmek için müzakerelere devam ettiklerini söyleyen Lord, "Türkiye'ye kendi sistemimiz olan Patriot'u öneriyoruz. Bu sistem, NATO'nun parametreleriyle uyumlu." ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.