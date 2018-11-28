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Perakende Günleri'nin yıldızı Bereket Döner

Bu yıl 18. kez düzenlenen Perakende Günleri'nde Bereket Döner de yerini aldı.

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Bu yıl 18. kez düzenlenen Perakende Günleri'nde Bereket Döner de yerini aldı. 40 ülkeden 1.300 şirketin katıldığı Perakende Günleri kapsamında bu yıl 5 binden fazla B2B toplantısı düzenlenecek. Katılımcı ülkeler ve Türkiye'den 200'den fazla basın mensubunun takip ettiği Perakende Günlerine büyük önem verdiklerini söyleyen Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek "Etkinlik süresince seminer ve konferansları gün boyu ekip olarak takip ediyor olacağız. Bu yıl dünyanın değişik ülkelerinden gelen çok sayıda şirket temsilcisi ve yöneticisi ile önemli toplantılarımız olacak. Tedarikçi ve perakendecilere Bereket Döner'in yeniliklerini, 2019 hedeflerini anlatma fırsatı bulacağız dedi. 

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