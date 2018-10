Bir kere en önemlisi dış dünya ile olan bağlantınızı yönetmenizi sağlıyor, mekandaki ışık tonunu ayarlamanın en temel aracı perde. İsterseniz öğle vakti, mekanı kap kara yapabilirsiniz. Yada yoğun ışığı bir tül perde ile azaltabilirsiniz.

Camdan dışarıyı izleyerek, keyifli bir kahve molası için perdeyi tümüyle açmak yine sizin elinizde. Gün içinde bir mekanı farklı duygularla teslim edebilirsiniz. Işığın yoğunluğunu ayarlayabilmeniz, ahşap mobilyanızın kahverengi renk tonlarını değiştirebilmeniz anlamına geliyor.

Ve tabi ki mahremiyet ve güvenlik. Perde kullanımını şart kılan unsurlar.

Samimi olmak gerekirse perde seçmek çok kolay bir iş değil. Önce bu işin teknik boyutları var; mekanın fiziksel ölçüleri, mekanın ihtiyacına göre kullanım pratikliği, perde kullanılacak yaşam alanının ne kadar yoğun olduğu, mobilyalarınız, aksesuarlarınız hepsi önemli noktalar arasında.

Hepsinden önemlisi nasıl bir ortam içinde mutlu olabileceğinizi hesaba katmak lazım. Sizi tanımlayacak, yansıtacak seçimler yaparsanız, o mekana geri döndüğünüzde dış dünyayı dışarıda bırakma şansınız olur. İnsan eve dönmek için can atmalı. Aracınızda, metroda yada otobüste kısaca geri dönüş yolunda sizi mutlu edecek bir hedef olmalı. Yine iş yeriniz içinde durum öyle. İnsan çalışma ortamından keyif almalı, iş hayatının risk merkezli sıkıntılarını azaltmalı, güven vermeli. Seçim yaparken bunun gibi noktaları ele almak lazım.

Bu ve benzeri kriterleri baz alırsanız renk, model, doku, teknik seçiminiz kolaylaşır. Kimi sade sever, kimi renkli. Bir bakıma, mutlak doğruları olmayan göreceli ihtiyaçların varlığı Perdore’yi güçlü kılan bakış açısını oluşturuyor. İhtiyaçların eksiksiz tamamlanması için misafirlerimizin karşısına çıkıyoruz. “Perdeden daha fazlası”nı sunuyoruz ve her beklenti mağazalarımızda karşılık buluyor. Gerçekten de temel üretim ve satış stratejimiz bunun üzerine kurulu. Bizim işimiz, insanların mutlu olacakları mekanlara katkı sunmak.

Zaman değiştikçe, teknoloji geliştikçe mekanlarda bu değişime uyum sağlıyor.

Tabi ki her dönem, her mimari ve sanatsal akım, her duygusal trend, her mevsim, perdelik kumaş seçimlerinde net bir şekilde farklılıklar ortaya koyar. Buna rağmen hiç değişmeyen “klasik” diye tabir edebileceğimiz bir anlayış var. Bu anlayış çok uzun zamandır hemen her duyguya hitap eden, alışkanlıklar üzerinden biraz da muhafazakar bir bakış açısı ile, içgüdüsel olarak ilk ve hızlı tercih. Her dönemin modası.

Klasik yaklaşımın çok başarılı örnekleri olduğunu kabul etmek gerek. Bunun başarılı uygulamaları “Klasik” tercihini çok keyifli kılabilir. Klasik mobilya ve aksesuarların olduğu mekanlarda kusursuz bir tamamlayıcı olabilir. Yada modern ve sade mekanlarda doğru klasik perde modeli seçilirse atmosfer çok etkileyici sonuçlar verdiğini biliyoruz.