Peres ve Bachiro ile temas

İTALYAN basınından Beşiktaş için sürpriz sağ bek iddiası. Il Messaggero, Siyah-Beyazlılar’ın Sao Paolo’da kiralık oynayan bonservisi Roma’da olan Brezilyalı sağ bek Bruno Peres’i transfer etmek için harekete geçtiğini iddia etti. Beşiktaş’ın 29 yaşındaki Peres’in, Sao Paolo’daki sözleşmesi 31 Aralık’ta biteceği için hem Brezilya hem de Roma Kulübüyle görüşmede bulunduğu vurgulandı. Bu arada İsviçre basınından Sport Expressen, Beşiktaşlı yöneticilerin Malmö’nün ön liberosu Fouad Bachirou ile görüştüğünü ileri sürdü. 29 yaşındaki oyuncunun Kartal’a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Bachirou’nun kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransız futbolcu Malmö formasıyla Beşiktaş’a karşı forma giymişti.