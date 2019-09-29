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Perinçek'ten CHP'ye çok ağır sözler: HDP'yi koruyor, PKK'yı koruyor...

Vatan Partisi Başkanı Doğu Perinçek, 'CHP, HDP’yi koruyor, PKK’yı koruyor, kayyum atandığında karşı çıkıyor, PKK hendeklere gömüldüğü zaman ‘durun’ diyor.' dedi

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı televizyon programında Hakan Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
 
CHP ile HDP'nin tam bir ittifak kurduğunu belirten Perinçek, bunun ABD'nin güdümüne girmek olduğunu söyledi.
 
Perinçek söz konusu ittifak ile ilgili açıklamasını şöyle sürdürdü:
 
ABD’nin bir numaralı planı adına Kürdistan dedikleri İkinci İsrail’e kurmak. CHP’ye de bakıyoruz her olayda her durumda Doğu Akdeniz dahil, Karadeniz dahil. Türkiye Mavi Vatanı’nda hakları korumaya çalışıyor, donanmamız orada. İsrail, ABD’ye karşı duruyor. CHP buna karşı çıkıyor. Ege’de Yunanistan’ın yanında. Türk askerinin operasyonlarına karşı. Seçimlerde bakıyoruz HDP ile beraber. Suriye Konferansı yapıyorlar, HDP ile beraber. Berlin’de HDP ile beraberler. Cumhuriyet Halk Partisi, HDP’leşti. Dolayısıyla PKK’laşıyor.'' dedi.
 
 
CHP Suriye sürecini baltalayan bir rol üstlendiğini belirten Perinçek, bu tutumun da ABD’nin projeleri içinde olduğunu söyledi. 
 
CHP'nin ABD’nin Ortadoğu’daki mevzilenmesinin içinde yer alan bir siyaset izlediğini ifade eden Perinçek, ''CHP, HDP’yi koruyor, PKK’yı koruyor, kayyum atandığında karşı çıkıyor, PKK hendeklere gömüldüğü zaman ‘durun’ diyor, Fırat Kalkanı olduğu zaman, Afrin’e girildiğinde ‘Girmeyin’ diyor.'' dedi.

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