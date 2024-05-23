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Personel servisi ile tır çarpıştı: Yaralılar var

Eskişehir'de personel servisi ile tırın çarpıştığı kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA23 Mayıs 2024 Perşembe 12:04 - Güncelleme:
Personel servisi ile tır çarpıştı: Yaralılar var
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Ahmet A. (61) idaresindeki 26 S 0517 plakalı personel servisi, Eskişehir-Ankara kara yolunun 71 Evler Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden Cabbar T. (49) yönetimindeki tırla çarpıştı.

Personel servisinde bulunan yolcular Mehmet Emin S, Eyüpcan A, Nadiye Ç, Deniz A, Mustafa Ü, Berke Can Ç, Erhan A. ve Miraç Asil B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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