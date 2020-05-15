İSTANBUL 31°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9197
  • EURO
    7,5075
  • ALTIN
    387.759
  • BIST100
    99940.8
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Pervaneye takılan ağı kurtarmak isterken suya düşen adam hayatını kaybetti
Güncel

Pervaneye takılan ağı kurtarmak isterken suya düşen adam hayatını kaybetti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, küçük sandalıyla balıkçılık yaparak evinin geçimini sağlayan İbrahim Yatkın (50), teknenin pervanesine sarılan ağları kurtarmak isterken suya düştü ve hayatını kaybetti.

IHA15 Mayıs 2020 Cuma 16:18 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 16:18
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre; küçük “Yağmur 3” isimli teknesiyle Cunda Adası’ndan hareket ederek, Ayvalık’ın 22 adasından biri olan Maden Adası’nda bir koya ağlarını atan İbrahim Yatkın, hareket halindeki teknenin pervanesine dolanan ağları kurtarmak isterken suya düşüp boğularak yaşamını yitirdi.

Eve dönmemesi üzerine talihsiz balıkçının eşi Gülsen Yatkın’ın kolluk güçlerine haber vermesi sonucunda başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında Ayvalık Sahil Güvenlik botları Maden Adası açıklarında İbrahim Yatkın’a ait tekneyi hareket halinde boş olarak buldu. Hemen harekete geçen ekipler teknenin ardında bıraktığı ağları incelelerken talihsiz balıkçının cansız bedeni ile karşılaştı.

2 çocuk babası İbrahim Yatkın’ın elim bir şekilde hayatını kaybetmesi Ayvalık ve Cunda Adası sakinleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

İbrahim Yatkın’ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Hafter milislerine ait lojistik araçların etkisiz hale getirildiği görüntüler yayınlandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.