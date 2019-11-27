Pes dedirten gerçek: Hepsine kendi adını verdirtmiş!
Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Dinçer'in milletin parasıyla inşa edilen birçok okula bakanlığı döneminde kendi ismini verdirdiği ortaya çıktı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Dinçer'in Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde devletin parasıyla inşa edilen birçok okula kendi ismini verdirdiği ortaya çıktı. Başında bulunduğu Şehir Üniversitesini batırma aşamasına getiren Dinçer'in kendi ismini verdirdiği okullar arasında ilkokul, ortaokul, Anadolu liseleri ile Anadolu imam hatip liselerinin olduğu öğrenildi.
Dinçer'in bu kadar okula ismini verdirmesi şaşkınlıkla karşılandı.
İşte Dinçer'in isminin verildiği İstanbul, Konya ve Karaman'daki devlet okullarından bazıları:
Prof. Dr. Ömer Dinçer ilkokulu, Ömer Dinçer İmam Hatip Ortaokulu, Prof. Dr. Ömer Dinçer İmam Hatip Ortaokulu, Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip lisesi, Prof. Dr. Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip lisesi.
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