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Pes dedirten görüntü! Evden 4 kamyon çöp çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde temizlenen bir evden 4 kamyon çöp çıktı. Evde ayrıca 12 kedi ile 3 kaplumbağanın bulunduğu öğrenildi.

AA12 Haziran 2025 Perşembe 22:43 - Güncelleme:
Pes dedirten görüntü! Evden 4 kamyon çöp çıktı
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Orta Mahalle 209 Sokak'ta A.D'ye ait evden gelen kötü koku üzerine vatandaşlar durumu zabıta ve polise bildirdi.

Adrese gelen Efeler Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtı.

Evde kedi ve kaplumbağa olunca belediye ekiplerine de bilgi verildi.

Evden 4 kamyon çöp çıktı. Ayrıca çöplerin içinden 12 kedi ile 3 kaplumbağa bulundu.

Kedileri, Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği Başkanı Jale Koç sahiplendi. Kaplumbağalar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Anne ve oğlu E.D. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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