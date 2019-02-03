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Eşi ve çocuğuyla gelip, cezaevi otoparkında tutuklu yakınlarının otomobillerini soydu

Adana'da eşi ve 3 yaşındaki çocuğuyla cezaevi otoparkına lüks bir otomobil ile gelen adam, çocuğuna simit veren kadın ile bir başkasının aracından 30 bin 300 lira ve 3 cep telefonu çaldıktan sonra yakalandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Haydar A. (45) eşi ve 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte otomobiliyle Kürkçüler Cezaevi otoparkına geldi. Haydar A. daha sonra aracından inerek, park halindeki tutuklu yakınlarının otomobillerini kontrol etmeye başladı. Dikkat çekmemek için oğlunun ve eşinin elinden tutan şüpheli bir süre otopark içinde gezdi.
 
Daha sonra, otoparka gelen Sariye G. aracı park ederek tutuklu bulunan eşini ziyaret etmek için cezaevine giriş yaptı. Bu sırada Sariye G. otoparkta dolaşan Haydar A.'nın oğluna yemesi için simit verdi. Simidi alarak kadına teşekkür eden Haydar A. daha sonra Sariye G.'nin aracının bagajında bulunan 30 bin lira ile 2 cep telefonunu çaldı. Çantayı kendi aracına koyan şüpheli başka bir otomobili gözüne kestirdi. Şüpheli aynı yöntemi kullanarak Aylin B.'nin aracından da 300 lira para ve 1 cep telefonu çaldı.
 
Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Daha sonra oğlu ve eşiyle aracına binen şüpheli olay yerinden ayrıldı. Tutuklu yakınları ise ziyaret sonrası, soyulduklarını fark edince polisi aradı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin aracının plakasını tespit etti.
 
Haydar A. kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli buradaki sorgusunda suçunu kabul etti. Cep telefonlarını sulama kanalına attığını, çaldığı paranın bir kısmını harcadığını ve kalan 28 bin 200 liranın evde bulunduğunu söyledi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, eşi ise serbest bırakıldı. Polis, parayı sahiplerine teslim etti.
 

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