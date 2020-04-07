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Güncel

Pes dedirten olay! Ateşi yüksek çıkan babasını kaçırmaya çalıştı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulama noktasında yüksek ateşi olduğu belirlenen bir kişi oğlu tarafından kaçırıldı.

AA07 Nisan 2020 Salı 08:11 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 08:11
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Alınan bilgiye göre, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 JN 4435 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Ekipler Kovid-19 tedbirleri kapsamında kontrolünü yaptığı yolcu Ahmet Kaya'da (70) yüksek ateş olduğunu tespit etti.

Bu sırada Kaya'nın oğlu olan sürücü polisin uyarısına uymayarak araçla kaçmaya başladı.

Araç, kovalamaca sonucu yakalandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Kaya'nın koronovirüs testinin yapıldığı, sonucun henüz belirlenmediği öğrenildi.

Fırtına nedeniyle dalgaların boyu 5 metreyi aştı

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