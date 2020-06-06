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Pes dedirten olay! Bir araçtan 24 kişi çıktı

Gaziantep'te koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polisin durdurduğu bir araçta 24 kişi tespit edildi.

AA06 Haziran 2020 Cumartesi 15:55 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 15:55
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama ve denetimlerini sürdürüyor.

Yapılan denetimler sırasında durdurulan panelvan bir araçta 24 kişi olduğu belirlendi. Ekipler, araçtaki 24 kişiye ve sürücüye sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten dolayı idari para cezası uyguladı. 

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aracın 15 gün trafikten men edildiğini, 78 bin 750 lira ceza kesildiğini bildirdi.

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