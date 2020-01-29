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Güncel

Kars'ta İranlı bir kişinin midesi ve bağırsağından uyuşturucu çıktı

Kars Emniyet Müdürlüğünün yaptığı uyuşturucu operasyonunda, bağırsak ve midesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan yabancı uyruklu kişi ile beraberindeki 4 zanlı gözaltına alındı.

AA29.01.2020  09:41 - Güncelleme: 29.01.2020  09:43

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu kişinin üzerinde uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Digor-Kars kara yolundaki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen uygulamada, daha önce takibe alınan 5 kişinin bulunduğu araç durduruldu.

Polis ekipleri, araç ve üst aramasında sadece ruhsatsız silah yakaladıkları şüphelileri Kars Harakani Devlet Hastanesine götürdü. Burada çekilen röntgen sonucu İran uyruklu A.P'nin mide ve bağırsaklarında kapsüller içerisinde 107,92 gram metafetemin, folyoya sarılı 3 gram metamfetamin, 64 gram esrar tespit edildi.

Gözaltına alınan İran uyruklu A.P. ile beraberindeki N.Ş, Ö.A, M.Y, Ş.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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