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Kremlin Sözcüsü Peskov: Erdoğan ve Putin'in toplantısı gece yarısına kadar sürebilir

Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesine ilişkin 'Erdoğan ve Putin'in toplantısı gece yarısına kadar sürebilir' dedi.

  • İHA
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İki liderin Kremlin Sarayı'nda bir araya geleceğini ve görüşmenin beklenenden daha uzun süreceğini açıklayan Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, görüşmenin gece yarısına kadar sürebileceğini belirtti.
 
Peskov görüşmenin içeriğine ilişkin ise "Putin ve Erdoğan ilk önce yüz yüze konuşacaklar ve daha sonra görüşmeler Rus ve Türk delegasyonlarının katıldığı bir kahvaltı biçiminde devam edecek. Sonuç olarak, iki devlet başkanı açıklama yapacakları ve gazetecilerin sorularını cevaplayacakları bir basın toplantısı düzenleyecekler" ifadelerini kullandı.
 
Kremlin Sarayı, daha önce Putin ve Erdoğan'ın Suriye'deki durumu ve ülkenin kuzeyinde bir tampon bölge oluşturulması konusunu ele alacaklarını, ayrıca Washington’un Suriye'den çekilmesi konusunda görüşeceklerini bildirmişti.
 

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