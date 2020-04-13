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Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin çok özlüyor!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüsle ilgili tedbirlerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğrudan görüşmeleri özlediğini, ancak son günlerde programının çok daha yoğun olduğunu ifade etti.

13 Nisan 2020 Pazartesi 14:00 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 14:11
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Rossiya-1 televizyonunda konuşan Peskov, Putin’in yolculuk yapmayı ve doğrudan görüşmeleri özlediğini söyledi.

Putin için insanlarla görüşmenin devlet başkanlığı görevinin önceliklerinden olduğunu belirten Peskov, koronavirüs nedeniyle doğrudan görüşme yapamamanın yoğun programını etkilemediğini belirtti.

Peskov, “Çalışma programı çok daha yoğun” dedi.

‘Putin gerçekte olup bitenleri kendi gözleriyle görüp ikna olmak istiyor’

Peskov, Putin’in koronavirüs taşıyan hastaların bulunduğu ve başhekiminde koronavirüs tespit edilen Kommunarka isimli hastaneyi ziyaret etmesi konusundaki eleştirilerle ilgili de konuştu.

Peskov, “Putin her zaman, bir kriz döneminde, olağanüstü durumda sistemin doğru işleyip işlemediğini içeriden görüp emin olmanın gerekli olduğunu düşünüyor. Bu umursamazlık ya da maceracılık değil, bu Putin tarzı çalışma. Bu, devlet başkanının gerçekte neler olup bittiğine ikna olmak için istediği bir şey. Zira ne kadar detaylı olursa olsun hiçbir rapor gerçek tabloyu gözler önüne seremez, bu zorlu durum içinde bulunan insanlara destek hissini veremez” ifadelerini kullandı.

Putin’in bu tür ziyaretler sırasında gerekli tüm tedbirleri aldığını vurgulayan Peskov, “Putin devlet başkanı olarak görevini yapıyor, fakat her zaman ölçülü, düşünceli ve tedbirli davranıyor. Hiçbir zaman neler olduğunu bizzat görmekten geri durmuyor. Kommunarka ziyaretinde de bu anlayışla hareket etti” dedi.

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