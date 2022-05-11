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Petrol istasyonunda silahlı gasp!

Hatay'da gece saatlerinde bir petrol istasyonunun marketine gelip, silah tehdidi ile kasadaki 7 bin TL'yi alarak olay yerinden kaçan maskeli 2 kişi yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin marketteki personele silah doğrulttuğu ve kasadaki parayı aldığı görüldü.

DHA11 Mayıs 2022 Çarşamba 04:16 - Güncelleme:
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Olay, saat 03.00 sularında Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü yolu üzerinde bulunan bir petrol istasyonunda meydana geldi. Ellerindeki silahlarla birlikte markete gelen maskeli 2 şüpheli, istasyonu görevlisi ve market çalışanı olan 3 personeli etkisiz hale getirdi. Market içinde para arayan şüpheliler, kasadaki 7 bin TL'yi alarak olay yerinden geldikleri araç ile kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yaşanan olay, petrol istasyonunun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Reyhanlı ilçesinde bir petrol istasyonunun marketinde gerçekleşen gasp olayının şüphelisi M.F.'nin, 12 ayrı suçtan 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, yakalanırken de iki polis memurunu hafif şekilde yaraladığı belirtildi. Konu ile ilgili Hatay Valiliği tarafında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Reyhanlı Cüdeyde Mahallesi'nde meydana gelen silahlı yağma olayının şüphelisi, 2 basit yaralama, 5 hırsızlık, 2 uyuşturucu kullanmak, silahla tehdit, suç eşyasını satın alma ve kamu malına zarar verme olmak üzere 12 ayrı suçtan aranan ve toplam 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.F., dur ikazına uymayarak iki personelimizi yaralamıştır. Personellerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. M.F.'nin olay yerinde terk ettiği araçta yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak arama çalışmaları neticesinde M.F. 10 Mayıs tarihinde Kırıkhan Yeni Mahallede yakalanarak gözaltına alınmıştır."

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