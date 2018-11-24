Peygamber sevgisi doğayla buluştu

Öğrenciler harçlıklarını biriktirerek aldıkları fidanları büyük bir heyecanla diktiler. Okul Müdürü Rahmi Güler “Başakşehir, Kemerburgaz, Küçükçekmece-Atakent’ten sonra dördüncü hatıra ormanını oluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizle birlikte binlerce fidanın ağaca dönüşmesine vesile olmak çok güzel bir duygu. Özellikle bu sene bu etkinliğimizi Mevlid-i Nebi haftasına denk getirmek istedik. Peygamber sevgimizi doğa sevgimizle bütünleştirmeyi arzuladık” dedi.