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Peygamber sevgisi doğayla buluştu

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan İstanbul Bilim Koleji öğrencileri Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri çerçevesinde Arnavutköy Durusu’da 1000 fidanı toprakla buluşturdu.

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Öğrenciler harçlıklarını biriktirerek aldıkları fidanları büyük bir heyecanla diktiler. Okul Müdürü Rahmi Güler “Başakşehir, Kemerburgaz, Küçükçekmece-Atakent’ten sonra dördüncü hatıra ormanını oluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizle birlikte binlerce fidanın ağaca dönüşmesine vesile olmak çok güzel bir duygu. Özellikle bu sene bu etkinliğimizi Mevlid-i Nebi haftasına denk getirmek istedik. Peygamber sevgimizi doğa sevgimizle bütünleştirmeyi arzuladık” dedi.

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