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Pezeşkiyan'dan İran-İsrail tiyatrosuna ilişkin yeni misilleme mesajı: Her türlü aptallığa karşılık vereceğiz

İşgalci İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan açıklama geldi. Pezeşkiyan, misilleme yarışına ilişkin 'Her türlü aptallığa da tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini bilsinler' dedi.

AA27 Ekim 2024 Pazar 09:19 - Güncelleme:
Pezeşkiyan'dan İran-İsrail tiyatrosuna ilişkin yeni misilleme mesajı: Her türlü aptallığa karşılık vereceğiz
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Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Mesajında, saldırıda ordu mensubu askerlerin hayatını kaybetmesinden dolayı ailelerine ve İran halkına başsağlığı dileyen Pezeşkiyan, "İran düşmanları, bu cesur insanların, topraklarını korkusuzca savunduklarını ve her türlü aptallığa da tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini bilsin." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

İran ordusundan yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

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