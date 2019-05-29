29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0162
  • 6,7121
  • 248.345
  • 87.391
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Piknik tüpü bomba gibi patladı

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan tek katlı bir evde piknik tüpü patlarken, evde bulunan bir vatandaş yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, sabah saatlerinde Gürçeşme semti 433/10 Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre evin içinde bulunan bir mutfak tüpü bilinmeyen bir sebeple patladı. Sesi duyan mahalle sakinleri hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verirken, AKS ekipleri de olay yerine sevk edildi. AKS ekipleri patlama sırasında evin içinde bulunan Fahri Bayzit’i (80) dışarıya çıkardı. Hafif yaralanan Bayzit’e ilk müdahale olay yerinde yapılırken ardından hastaneye kaldırıldı. Patlama sebebiyle evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. 

Irak´ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara harekat

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak, 188 çocuğu Türkiye'ye iade edecek

Irak, 188 çocuğu Türkiye'ye iade edecek

AYM'den Kılıçdaroğlu'na ret: Tahammül etmen gerekir

AYM'den Kılıçdaroğlu'na ret: Tahammül etmen gerekir

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

'Pençe' harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı yükseldi

'Pençe' harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı yükseldi

Bakan Soylu: Binali Abi yaparım dedi mi yapar

Bakan Soylu: Binali Abi yaparım dedi mi yapar

ASELSAN'dan müthiş başarı! O ülkeye de ihraç edecek

ASELSAN'dan müthiş başarı! O ülkeye de ihraç edecek

CHP 'Pençe' harekatı karşısında neden susuyor?

CHP 'Pençe' harekatı karşısında neden susuyor?

Yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili flaş gelişme!

Yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili flaş gelişme!
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Soylu: Binali Abi yaparım dedi mi yapar

Bakan Soylu: Binali Abi yaparım dedi mi yapar

Savaş uçakları otobana iniş yaptı!

Savaş uçakları otobana iniş yaptı!

Kaçakçılara göz açtırmayacak... İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

Kaçakçılara göz açtırmayacak... İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

Tarlada buldu! Dünyada yalnızca 23 tane daha var

Tarlada buldu! Dünyada yalnızca 23 tane daha var

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA