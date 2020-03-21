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Güncel

Piknik ve mangal yapılması yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı mesire alanlarında piknik ve mangal yapılmasını yasakladı.

21 Mart 2020 Cumartesi 13:22 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 13:22
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