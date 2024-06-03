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Piknik yapan vatandaşlar dehşeti yaşadı! Bölgeye polisler sevk edildi

Küçükçekmece'de boş bir arazide piknik yapanlar tarafından erkek cesedi bulundu. Silahla vurulmuş şekilde bulunan kişinin yapılan incelemesinde polis, cesedin günlerdir kayıp olan Furkan Ç.'ye(25) ait olduğunu tespit etti.

IHA3 Haziran 2024 Pazartesi 06:52 - Güncelleme:
Piknik yapan vatandaşlar dehşeti yaşadı! Bölgeye polisler sevk edildi
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Olay, saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'ndeki boş arazide piknik yapan vatandaşlar bir erkek cesedi buldular. Vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen ekipler cesedin bir süredir haber alınamayan ve ailesi tarafından aranan Furkan Ç.'ye ait olduğunu belirledi. Olay Yeri İnceleme Ekipleri'nin çalışması sonrası Furkan Ç'nin başından vurulduğu ve silahın olay yerinin yakınında bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay ile ilgili çalışması devam ederken, Furkan Ç.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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