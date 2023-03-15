Pınar Damar davasında istenen ceza belli oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da 19 Temmuz 2022'de ağaçlık alanda ölü bulunan Pınar Damar'la ilgili ablası müşteki Keziban Bahar Damar tarafından kayıp başvurusunda bulunduğu anlatıldı.

İstoç Toptancılar Çarşısı'ndaki bir firmada çalışan Damar'ın olaydan bir gün önce aynı iş yerinde çalışan Ahmet B. ile bir restorana gittikleri ifade edilen iddianamede, yemeğin ardından Ahmet B'nin Pınar Damar'ı evine bırakmak için restorandan ayrıldıklarına yer verildi.

Yapılan kamera kaydı incelemesinde Ahmet B'nin maktul Pınar Damar'ı ikamet ettiği adrese araçla bıraktığı anlatılan iddianamede, kamera kayıtlarında maktulün ön koltukta oturduğu ve şoför mahallinde de bir erkeğin olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, plaka sorgulaması sonucu söz konusu minibüsün şüpheli Metin Aydın'a ait olduğunun belirlendiği ifade aktarılarak, olayın yaşandığı gece bu aracın şüpheli Metin Aydın yönetiminde maktulün cesedinin bulunduğu yere geldiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Şüpheli Metin Aydın'ın maktulü olay yerine bırakarak aynı araçla olay yerinden uzaklaştığı kaydedilen iddianamede, söz konusu görüntülerin inşaat şantiyesindeki kule vincinin kamera kayıtlarına yansıdığı aktarıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen Metin Aydın, imam nikahlı eşinin kuzeni olan maktulü olay günü Ahmet B. ile yemek yedikleri restorandan itibaren takip ettiğini, Damar'ın evine girdiği sırada kendisini fark ederek yanına geldiğini anlattı.

Araçla dolaştıkları sırada Damar'la tartıştıklarını savunan Aydın, "Hakaret ve küfürler etmeye devam ediyordu. 'Bu gece seni mahvedeceğim.' demesi üzerine önce tek elimle sonra iki elimle birlikte boğazına sarıldım, sıktım. Kendisi alkollüydü, halsizdi. Üstüne bir de ben boğazını sıkmamla kendinden geçti ve baygın bir hale geldi. Bir süre sonra baktığımda nefes alamıyordu. Sonra Pınar Damar'ın bulunduğu boş bir araziye gittim ve aracı park ettim. Pınar'ı kucaklayarak aşağıya indirdim ve çalılıkların arasına bıraktım." ifadesini kullandı.

- CİNAYETİN ARDINDAN KAYIP BAŞVURUSU İÇİN EMNİYETTE GİTTİ

Sanık Aydın, daha sonra eve gittiğini, gece 03.00 sıralarında Pınar Damar'ın kardeşinin kuzeni olan eşini arayıp Damar'a ulaşamadığını söylediğini belirterek, şunları aktardı:

"Eşim merak ettiği için Pınar Damar'ın evine gittik. Eşim, 'Keziban Bahar Damar'ın kendisine Pınar'ın akşam Ahmet B. ile olduklarını ve alkol aldıklarını söyledi.' dedi. Ben de bunu üzerine kayıp müracaatında bulunmak üzere eşimi ve Keziban Bahar Damar'ı alarak polis merkezine gittik. Ben onlara yalan söyledim ve onlara Pınar Damar'ı öldürdüğümü söylemedim. Sakladım ve yalanlarıma devam ettim. Eve geri gittiğimizde Pınar'ın bulunduğunu söylediler. Ben de gerçekten bulunup bulunmadığını öğrenmek için Adli Tıp Kurumuna gittim. Polisler gelerek beni yakaladılar."

İddianamede savcılıktaki savunmasında şüphelinin maktule karşı cinsel saldırıda bulunmadığını öne sürdüğünü ancak Adli Tıp Kurumu raporunda maktulün eteğinde bulunan lekenin DNA'sı ve Metin Aydın'ın DNA'sının eşleştiğine yer verildi.

İddianamede sanık Metin Aydın'ın, "nitelikli cinsel saldırı", "kasten öldürme" ve "cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.