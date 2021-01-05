AA 05 Ocak 2021 Salı 12:57 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 12:57

Muğla Adliyesine gelerek Sıddık Gültekin hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına "iftira ve hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunan Girgin'in avukatı Pınar Alpay Tozun, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, müvekkilinin son bir haftadır hak etmediği birtakım suçlamalarla karşı karşıya kaldığını, bu sebeple hakkını aramak istediğini söyledi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Tozun, "Hukuki sürecin takipçisi olacağız. 'İftira ve hakaret' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduk. Müvekkilimin onuru, şerefi ve saygınlığı zedelenmiştir. Gerçek olmadığı bilinen bir iddiayla yapılan bu iftira karşısında en doğal hak kullanılmıştır." dedi.

- OLAY

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) kaybolduktan 5 gün sonra 21 Temmuz 2020'de cesedinin bulunmasıyla ilgili genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı tutuklanmıştı.

Sanıklardan Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP'li bir milletvekilinin telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddialarına ilişkin 31 Aralık 2020’de basın açıklaması yaparak, o ismin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu açıklamıştı.

