32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,528
  • 6,1661
  • 253.708
  • 101774
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Pınar Karagöz'e verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasına itiraz

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada 'Pucca' takma ismini kullanan Pınar Karagöz'e verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasına itiraz etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "Pucca" takma ismini kullanan Pınar Karagöz'e verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasına itiraz etti. 

AYRINTILAR GELİYOR...

Bu kez sokak ortasında ´erkeğe şiddet´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme

Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme

Yılanı vurmaya çalışırken hamile eşini öldüren zanlı hakkında karar verildi

Yılanı vurmaya çalışırken hamile eşini öldüren zanlı hakkında karar verildi

Venedik havasını İtalya'ya gitmeden yaşatan köy: Giethoorn

Venedik havasını İtalya'ya gitmeden yaşatan köy: Giethoorn

Kolarov'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Kolarov'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Rektör hasta gibi gitti, aldığı cevap karşısında polikliniği kapattırdı

Rektör hasta gibi gitti, aldığı cevap karşısında polikliniği kapattırdı

Fenomenin cansız bedeni bavulun içinde bulunmuştu... Vahşette yeni gelişme!

Fenomenin cansız bedeni bavulun içinde bulunmuştu... Vahşette yeni gelişme!

Türk diplomatı şehit eden Ermeni teröristin girişimini Türkiye engelledi

Türk diplomatı şehit eden Ermeni teröristin girişimini Türkiye engelledi

S-400'ün yanına Hisar-A, Hisar-O ve Siper geliyor

S-400'ün yanına Hisar-A, Hisar-O ve Siper geliyor
 

POPÜLER HABERLER

Asansörde dehşet anları! Abla kardeşini ölümden böyle kurtardı

Asansörde dehşet anları! Abla kardeşini ölümden böyle kurtardı

İşte Osmanlı dönemine ait görmediğiniz tarihi kareler

İşte Osmanlı dönemine ait görmediğiniz tarihi kareler

Altın avına böyle çıkıyorlar! 20 metre derinliğinde bir çukur açıp...

Altın avına böyle çıkıyorlar! 20 metre derinliğinde bir çukur açıp...

Tefecilik ve dolandırıcılık çetesine operasyon: 15 gözaltı

Tefecilik ve dolandırıcılık çetesine operasyon: 15 gözaltı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA