Pınar Karagöz'e verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasına itiraz
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada 'Pucca' takma ismini kullanan Pınar Karagöz'e verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasına itiraz etti.
- AA
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "Pucca" takma ismini kullanan Pınar Karagöz'e verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasına itiraz etti.
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