21.01.2020 12:20 - Güncelleme: 21.01.2020 12:20

Pınar Kaynak cinayeti nedir? Müge Anlı Pınar Kaynak katili kim? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Pınar Kaynak'ın babası bugün Müge Anlı canlı yayınında. Trabzon’da 24 yaşında öldürülen Pınar Kaynak’ın katili yeniden Müge Anlı'da araştırılacak. Müge Anlı Pınar Kaynak olayına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

MÜGE ANLI PINAR KAYNAK KATİLİ KİM?

Trabzon’da 24 yaşında öldürülen Pınar Kaynak’ın katili yeniden Müge Anlı'da araştırılacak.



PINAR KAYNAK CİNAYETİ NEDİR?

Çukurçayır Mahallesinde 15 Ağustos 2017 yılında meydana gelen olayda, tecavüz edilerek kafasına taşla vurulup vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen cesedin Pınar Kaynak’a ait olmasının ardından olayla ilgili 2 kişi tutuklanmıştı. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde olayla ilgili haklarında ”Kasten öldürme” suçundan dava açılarak tutuklu yargılanan N.B (37) ve A.K (30) için mahkeme heyeti, Adlı Tıp Kurumu Başkanlığından gelen ek rapor doğrultusunda maktulün anal ve vajinal bölgelerinde tespit edilen meni örneklerinin sanıklara ait olmadığının tespit edildiğini ve bu nedenle faillerinin başkaları olabileceğinden mevcut delil durumlarının değişmesi gözetilerek sanıkları adli kontrol tedbiri ile tahliyelerine karar vermişti.