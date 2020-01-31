31.01.2020 12:14 - Güncelleme: 31.01.2020 12:14

Pınar Kaynak Müge Anlı son dakika gelişmesi var mı? Pınar Kaynak katili kim? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından merak ediliyor. Trabzon’da 3 yıl önce işlenen Pınar Kaynak cinayeti Müge Anlı programında yeniden gündeme geldi. Pınar Kaynak'ın babası Mehmet Kaynak, kızının katillerinin bulunup, olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdu. Pınar Kaynak cinayeti hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

PINAR KAYNAK KATİLİ KİM?

Müge Anlı Pınar Kaynak katili henüz bulunmadı.

PINAR KAYNAK MÜGE ANLI SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI?

Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili gelişmeler Müge Anlı canlı yayınında işleniyor. Pınar Kaynak'ın babasının Müge Anlı’ya başvurması üzerine korkunç olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Pınar'ın son görüştüğü isim Arın'ın çelişkili ifadeler dikkat çekti. Eski kayınvalidesi dayı ve eski sevgilisi Murat’tan şüphelendiğini dile getirdi.

PINAR KAYNAK CİNAYETİ NEDİR?

Olay, 15 Ağustos 2017'de Çukurçayır Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanlık alanda vatandaşlar tarafından çıplak kadın cesedi bulundu. Göğsüne bıçak saplanan ve başı taşla ezilerek öldürülen kadının Pınar Kaynak olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLERE TAHLİYE KARARI

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olay gecesi birlikte eğlenmeye çıktığı Arın ve Nuri'yi gözaltına aldı. Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen iki şüpheli, 'Canavar hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müebbet hapis cezasıyla dava açılan N.B. ve A.K. hakkında Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca yapılan incelemeler tamamlandı. Adli Tıp Kurumu görevlisi 6 uzman doktor tarafından hazırlanan raporda; Pınar Kaynak’ın üzerinde elde edilen meni örneklerinin, sanıklarla uyuşmadığına ve olay yerinden alınan örneklerle sanıkların parmak izi ile avuç izlerinin aynı olmadığına karar verildi. Raporun ardından tutuklu şüphelilerin avukatları, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurup, müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Talep ve raporu incelemeye alan mahkeme, cinayetten iki gün sonra tutuklanan şüphelilerin, yaklaşık 2,5 yıl sonra cezaevinden tahliyesine karar verdi. Pınar Kaynak’ın katili olduğu iddiasıyla tutuklanan N.B. ve A.K., adli kontrolle tahliye edildi.

PINAR KAYNAK OLAYINDA SON DURUM

4 Ocak günü gerçekleşen tahliyenin ardından Baba Mehmet Kaynak, kızının katillerinin bulunması ve olayın aydınlatılması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı..Trabzon'da 24 yaşında öldürülen bir çocuk annesi Pınar Kaynak'ın katili yeniden Müge Anlı'da araştırılıyor.

Pınar Kaynak'ın eski kayınvalidesi dayı ve eski sevgilisi Murat’tan şüphelendiğini söyledi. Müge Anlı programını arayan ve Pınar’ın arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi “Pınar'ın ellerinin kollarının bağlanılması için kullanılan zincirin Murat’ın arabasın olduğunu iddia etti. Murat’ın köpeği için o zinciri arabayı tuttuğunu ifade etti. “