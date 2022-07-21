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Pınar'ı öldürüp cenazeyi almaya gitmiş!

Kayıp ihbarıyla aranırken Bağcılar'da ağaçlık alanda cansız bedeni bulunan 32 yaşındaki Pınar Damar'ın katil zanlısının Adli Tıp Kurumu önünde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Cinayeti işlediğini itiraf eden Metin A. aileyle birlikte cenazeyi almak için gittiği Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu önünde gözaltına alınmıştı.

DHA21 Temmuz 2022 Perşembe 14:44 - Güncelleme:
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Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde salı günü akşam saat 19.00 sıralarında ağaçlık alanda bir kadına ait cansız beden bulundu. Kayıp olarak aranan Pınar Damar'ın ailesi, polis tarafından teşhis için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na çağrıldı.

Damar ailesi sabah erken saatlerde Adlı Tıp Kurumu'na geldi. Aile endişe ve gözyaşları içinde teşhis için beklerken aralarında bir kişi geri planda durmayı tercih etti. Kameralara yakalanan o kişi, kuzenin eşi Metin A.'ydı. Ailenin arkasında Pınar'ın cansız bedeninin bulunduğu Adli Tıp Kurumu'nun bahçesi çeviren duvara oturan Metin A. aile üyelerinin haykırışlarını izlerken görüntülendi.

Metin A. bir kaç saat sonra burada, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda Metin A.'nın Pınar Damar'ı boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Metin A.'nın Pınar Damar ile ilişkisi olduğunu öne sürerek göl kenarında boğduktan sonra ağaçlık alana attığını söylediği kaydedildi. Metin A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PINAR İLE KATİLİ AYNI KAREDE

Öte yandan Pınar Damar'ın Metin A. ile aynı karede bulunduğu fotoğraflar ortaya çıktı. Pınar'ın kuzeni ile gittiği yerlerde Metin A.'nın da yanlarında olduğu görülüyor.

  • Pınar Damar
  • cinayet
  • Adli Tıp

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