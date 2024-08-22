İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2024 Perşembe / 17 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9338
  • EURO
    37,9216
  • ALTIN
    2724.34
  • BIST100
    9955.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Pirireis denizaltısının envantere gireceği tarih belli oldu
Güncel

Pirireis denizaltısının envantere gireceği tarih belli oldu

Reis Sınıfı Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin ilki TCG Pirireis denizaltısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 24 Ağustos'ta gerçekleştirilecek törenin ardından hizmete gireceği açıklandı.

Star Gazetesi22 Ağustos 2024 Perşembe 14:37 - Güncelleme:
Pirireis denizaltısının envantere gireceği tarih belli oldu
ABONE OL
Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında yapımı tamamlanan ilk denizaltı Pirireis'in ne zaman hizmete gireceği belli oldu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımlarıyla 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmesi beklenen tören Aksaz Tersane Komutanlığında gerçekleştirilcek.

"3 BİN TONLUK DENİZALTI HAVUZU HİZMETE GİRECEK"

Konu hakkında açıklama yapan kaynaklar, "24 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 'Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni' gerçekleşecektir. Açılış töreninin ardından, PİRİREİS denizaltısı hizmete girecek, HIZIRREİS denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine başlayacak, MURATREİS denizaltısı havuz donatım faaliyetlerine başlayacak, YAKIT 2-3-4 akaryakıt gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu hizmete girecektir" ifadelerini kullandı.

DENİZALTININ BAŞLICA ÖZELLİKLERİ

*Havadan bağımsız tahrik kabiliyeti

*Gizlilik içinde uzun süre harekat icra edebilme yeteneği

*Yüksek süratli gelişmiş torpidolar

*Satıh hedeflerine atılabilen güdümlü mermiler

*1850 ton deplasman

*40 personel kapasitesi

  • Pirireis
  • denizaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.