Pirireis denizaltısının envantere gireceği tarih belli oldu

Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında yapımı tamamlanan ilk denizaltı Pirireis'in ne zaman hizmete gireceği belli oldu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımlarıyla 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmesi beklenen tören Aksaz Tersane Komutanlığında gerçekleştirilcek.



Konu hakkında açıklama yapan kaynaklar, "24 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 'Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni' gerçekleşecektir. Açılış töreninin ardından, PİRİREİS denizaltısı hizmete girecek, HIZIRREİS denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine başlayacak, MURATREİS denizaltısı havuz donatım faaliyetlerine başlayacak, YAKIT 2-3-4 akaryakıt gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu hizmete girecektir" ifadelerini kullandı.

DENİZALTININ BAŞLICA ÖZELLİKLERİ

*Havadan bağımsız tahrik kabiliyeti



*Gizlilik içinde uzun süre harekat icra edebilme yeteneği

*Yüksek süratli gelişmiş torpidolar

*Satıh hedeflerine atılabilen güdümlü mermiler

*1850 ton deplasman

*40 personel kapasitesi