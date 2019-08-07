28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4854
  • 6,1582
  • 263.667
  • 98056.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Pişkin hırsız yakalanınca dehşet saçtı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde telefoncuda hırsızlık yapan kişi dükkan sahibi tarafından yakalanıp darp edildi. Kaçan pişkin hırsız bir müddet sonra arkadaşlarıyla dükkana gelerek baba ve iki oğlunu kurşun yağmuruna tuttu. Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Girne Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde telefoncuda hırsızlık yapan bir kişi dükkan sahibi tarafından fark edilince tekme tokat dövüldü. Pişkin hırsız kaçarak arkadaşlarıyla beraber silah alıp dükkana geri döndü. Dükkan sahibi Mehmet Şeref Ö. (65) ve oğulları Hakkı Ö. (29), Ramazan Ö. (23) tekrar gördüğü hırsızı yakalamak isterken, hırsızlar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Hırsızlar kaçarak uzaklaşırken yaralı olarak yere yığılan baba ve oğulları çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik güçleri tarafından geniş çapta inceleme yapılırken kaçan hırsızların yakalanması için geniş çapta operasyon başlatıldı. Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. 

Kağıthane´de camiyi kundaklayan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Jandarma ve MİT'ten terör örgütünün sözde Cudi cephesine operasyon

Jandarma ve MİT'ten terör örgütünün sözde Cudi cephesine operasyon

Gri listeye bir çizik daha! 'Kawa' etkisiz hale getirildi

Gri listeye bir çizik daha! 'Kawa' etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan '9 Ağustos' önlemi: Yüzde 70 artış bekleniyor

Bakanlıktan '9 Ağustos' önlemi: Yüzde 70 artış bekleniyor

Türkiye'den İsrail'e 'Batı Şeria' tepkisi

Türkiye'den İsrail'e 'Batı Şeria' tepkisi

ABD'nin 'Zarif' kararıyla ilgili çarpıcı gerçek

ABD'nin 'Zarif' kararıyla ilgili çarpıcı gerçek

Hindistan'ın hamlesiyle ilgili dikkat çeken açıklama: Yeni bir Gazze oluşturmanın ilk adımı

Hindistan'ın hamlesiyle ilgili dikkat çeken açıklama: Yeni bir Gazze oluşturmanın ilk adımı

Bakan Soylu rakam verdi! İşte terör örgütündeki büyük çözülme

Bakan Soylu rakam verdi! İşte terör örgütündeki büyük çözülme

'Türkiye'nin çalışmaları bizim hedeflerimizle uyumludur'

'Türkiye'nin çalışmaları bizim hedeflerimizle uyumludur'
 

POPÜLER HABERLER

Eski ortaklardan tekmeli tokatlı kavga! Dehşet anları kamerada

Eski ortaklardan tekmeli tokatlı kavga! Dehşet anları kamerada

iPhone 11'in tanıtılacağı tarih belli oldu

iPhone 11'in tanıtılacağı tarih belli oldu

Yerli elektrikli traktör test edildi

Yerli elektrikli traktör test edildi

Özel yöntemlerle hazırlanıyor, lezzetiyle ilgi çekiyor

Özel yöntemlerle hazırlanıyor, lezzetiyle ilgi çekiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA