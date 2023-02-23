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  • Pişkinliğin bu kadarına da pes! CHP'li Lütfü Savaş canlı yayında alenen inkar etti
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Pişkinliğin bu kadarına da pes! CHP'li Lütfü Savaş canlı yayında alenen inkar etti

CHP yönetimindeki Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki büyük depremin etkilediği Hatay'ın Antakya ve Emek Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüme 4 yıl önce karşı çıkmıştı. Karşı çıktığı mitingi de sosyal medya hesabından paylaşarak tescilleyen Lütfü Savaş, yeni bir skandala imza attı. Savaş, katıldığı bir canlı yayında daha önce paylaştığı kentsel dönüşüm karşıtı mitingi açıkça inkar etti.

Sabah23 Şubat 2023 Perşembe 23:30 - Güncelleme:
Pişkinliğin bu kadarına da pes! CHP'li Lütfü Savaş canlı yayında alenen inkar etti
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CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2019 yerel seçimlerindeki adaylık sürecinde Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlemişti. Vatandaşı kentsel dönüşüme karşı bilinçlendirmek ve teşvik etmek yerine, siyasi çıkarları uğruna dönüşüm projelerine karşı çıkan CHP'li Lütfü Savaş, miting düzenlediği anları ise sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

EMEK MAHALLESİ YIKIMA UĞRADI

Lütfü Savaş'ın miting düzenlediği Emek Mahallesi, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkıma uğramış ve birçok insan enkaz altında kalmıştı.

CANLI YAYINDA İNKAR ETTİ

Sabah'ta yer alan haber göre; Bir televizyon programına konuk olan Savaş'a 4 yıl önce Emek Mahallesi'nde kentsel dönüşüm karşıtı düzenlediği miting hatırlatıldı. CHP'li Savaş ise kentsel dönüşüme karşı gelmediğini iddia ederek "Ben böyle bir miting yapmadım." dedi.

YERLE BİR OLAN REZİDANSIN MÜTEAHHİTİNE ÖVGÜ

CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi, Mehmet Yaşar Coşkun'a adeta övgüler dizmişti. Lütfü Savaş, "Orası eski mimarlar odası başkanımızın yapmış olduğu bir bina. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Bunu büyük ihtimal şartlarına uygun yapmıştır, deprem yönetmeliğine göre yapmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

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