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Güncel

Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmalarına ara verildi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazının parçalara ayrılıp kaldırılması çalışmalarına ara verildi.

AA10.02.2020  18:47 - Güncelleme: 10.02.2020  18:51

Pegasus Hava Yollarının PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan ve 5 Şubat'ta saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan Boeing 373 tipi yolcu uçağı, ekipler tarafından vinç yardımıyla parçalara ayırdı.

3. gününde devam eden çalışmalar kapsamında uçağın kokpit kısmı gövdeden tamamen ayrılarak tıra yüklendi. Yine kanatlar ve motor kısımları da yapılan çalışmayla kaza bölgesinden kaldırıldı.

Uçağa ait parçaların depoya kaldırılacağı ve kazayla ilgili incelemelerin süreceği öğrenildi.

Ara verilen enkaz kaldırma çalışmalarına yarın devam edilecek.

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