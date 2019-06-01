26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çift yaralandı

Adana'da Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çift yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde, M.D'nin, iki katlı evin damında beslediği Pitbull cinsi köpek, komşuları İzzettin (65) ve eşi Ayhan Çetin (55) çiftinin evine girdi.

Köpeği evde gören çift, dışarı kaçmak isterken hayvanın saldırısına uğradı. Pitbull cinsi köpek, İzzettin Çetin'i yüzünden, eşi Ayhan Çetin'i ise kolları ve ayaklarından ısırdı.

Köpekten kurtulmayı başaran çift, çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi edildi.

Ayhan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eve giren köpeğin eşini ısırdığını, bunun üzerine eşini kurtarmak için hayvana müdahale ettiğini belirterek, kendisinin de çenesinden yaralandığını kaydetti.

L-UMTAS füzesi, hedefi tam isabetle vurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bahçeli'den 'yargı reformu' açıklaması

Bahçeli'den 'yargı reformu' açıklaması

'LGS sorunsuz tamamlandı'

'LGS sorunsuz tamamlandı'

Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama

Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama

Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 ay kesinti olmayacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 ay kesinti olmayacak

Dünya futbolunu sarsan haber! Reyes hayatını kaybetti

Dünya futbolunu sarsan haber! Reyes hayatını kaybetti

Rusya'da TNT fabrikası patladı! Tehlike devam ediyor

Rusya'da TNT fabrikası patladı! Tehlike devam ediyor

Askeri başına miğferle vurarak öldürmüştü... 'Kripto' FETÖ'cü çıktı

Askeri başına miğferle vurarak öldürmüştü... 'Kripto' FETÖ'cü çıktı

Sahil Güvenlik operasyon düzenledi! Teknede yakalandılar

Sahil Güvenlik operasyon düzenledi! Teknede yakalandılar
 

POPÜLER HABERLER

Jandarma, yeni Atak helikopterinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı

Jandarma, yeni Atak helikopterinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı

Balıkgözünden payitahtın selatin camileri

Balıkgözünden payitahtın selatin camileri

Yerli uydumuz GÖKTÜRK-2, Mekke ve Medine'yi görüntüledi

Yerli uydumuz GÖKTÜRK-2, Mekke ve Medine'yi görüntüledi

O silahlar deniz üssünde sergileniyor!

O silahlar deniz üssünde sergileniyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA