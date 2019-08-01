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Pitbull ile korunan villada yaşayan çete 5 ay izlenmiş

Adana'da, emekli, dul ve yetimleri 7 milyon 680 bin lira dolandırdığı iddiasıyla pitbull cinsi köpeklerle korudukları evlerine operasyon düzenlenen çete üyelerinin 5 ay boyunca adım adım izlendiği ortaya çıktı.

  • DHA
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik ile 71 mağdurdan 7 milyon 680 bin liralık vurgun yaptığı tespit edilen çeteyi teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti. Adana Cumhuriyet Savcılığı'nın çetenin liderleri olduğu ileri sürülen Aydoğan Ş. ve Mustafa Y.'nin de aralarında bulunduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarması üzerine şüphelilerin yakalanması için sabahın ilk saatlerinde Adana ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. Çete lideri olduğu iddia edilen Aydoğan Ş.'nin merkez Çukurova ilçesine bağlı Karahan Mahallesi'ndeki 3 katlı villasına baskına giden ekipler, avlu duvarının dört köşesine bağlanan pitbull cinsi köpeklerle karşılaştı. Köpeklerin saldırması ihtimaline karşı Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evin dışında ve içindeki 5 pitbull cinsi köpeği, özel aletlerle yakalayarak, kafese kaldırdı. 5 köpek, hayvan barınağına götürüldü. Evde arama yapılırken, hakkında yakalama kararı bulunan Aydoğan Ş. ve birlikte yaşadığı Yaprak A., gözaltına alındı. Operasyonda çete liderleri olduğu öne sürülen Aydoğan Ş. ve Mustafa Y.'nin de aralarında bulunduğu, 4'ü kadın 15 kişi gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
 
Operasyonun ardından polislerin, çete üyelerini yaklaşık 5 ay boyunca adım adım izlediği öğrenildi. Villada yapılan aramada; alacak defteri, senetler, çekler, cep telefonları, bilgisayar, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin borçlu olup, bankadan kredi çekemeyen emekli, dul ve yetimlere yüksek faizle kredi verdikleri daha sonra maaşlarına el koydukları öğrenildi. Ayrıca çetenin, bu kişilere en az 40 bin liralık senetler imzalattıkları da öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürdürülüyor.

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