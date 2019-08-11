Pitbull bu kez sahibine saldırdı

29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4962
  • 6,1769
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Pitbull sahibine saldırdı, polis vurarak kurtardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, boya işleri işleri yapan Halil Cici (50), 'Hektor' isimli 'Pitbull' cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Sahibinin iki kolundan da ısırdığı 'Hektor' polis ekiplerince vurularak öldürülürken, ağır yaralanan Cici, hastanede tedaviye alındı. 

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, saat 13.30 sıralarında, Kuşadası ilçesinde meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası Halil Cici, oturduğu 3 katlı apartmanın bahçesinde beslediği köpeğine mama vermek için Pitbull cinsi 'Hektor' isimli köpeğinin yanına gitti. Hektor bir anda sahibi Halil Cici'ye saldırdı. Köpeğin iki kolunu ısırdığı Cici kanlar içinde yere yığılırken, durumu gören Üzeyir A. komşusunun yardımı etmeye çalıştı ancak Hektor ona da saldırdı. Hektor'dan kaçan Üzeyir A. durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polislerden biri, sahibini kollarından defalarca kez ısıran köpeği, tabancayla vurup, etkisiz hale getirdi. Köpek olay yerinde ölürken, kanlar içindeki Halil Cici, sağlık görevlilerince Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Cici, Aydın Atatük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kollarındaki birinci derece yaralanma ve aşırı kan kaybı nedeniyle Cici'nin bir süre hastanede tedavisine devam edileceği bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Köpeğinin saldırısına uğrayan Halil Cici, "Polisler köpeğimi durdurmayı başaramayınca, mecburen vurmak zorunda kaldılar. Aksi takdirde köpeğim beni öldürecekti. Kollarımla başımı korudum. Bu nedenle köpeğim sadece kollarımı ısırabildi" dedi.

 

Polisten kaçarken Taksim´deki Cumhuriyet Anıtı´na çarpıyordu!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çin'den özür diledi

Çin'den özür diledi

Korkulan oldu! Uyarılara rağmen trafik kazaları can aldı

Korkulan oldu! Uyarılara rağmen trafik kazaları can aldı

'Hafter ateşkesi ihlal etti'

'Hafter ateşkesi ihlal etti'

Yeni petrol rezervi keşfedildi: 2020'de üretime başlanacak

Yeni petrol rezervi keşfedildi: 2020'de üretime başlanacak

Pitbull bu kez sahibine saldırdı

Pitbull bu kez sahibine saldırdı

Saldırganın üzerine atlayan Mohammad Rafique kahraman ilan edildi

Saldırganın üzerine atlayan Mohammad Rafique kahraman ilan edildi

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı... Annesinin sözleri yürekleri yaktı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı... Annesinin sözleri yürekleri yaktı

Netanyahu’nun oğlundan Müslüman düşmanı Wilders'in İslamofobik paylaşıma destek

Netanyahu’nun oğlundan Müslüman düşmanı Wilders'in İslamofobik paylaşıma destek
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan askerlerimize bu sözlerle seslendi

Başkan Erdoğan askerlerimize bu sözlerle seslendi

Bakan Akar ve komutanlar Doğu Akdeniz'de: Gücümüzü kimse test etmesin

Bakan Akar ve komutanlar Doğu Akdeniz'de: Gücümüzü kimse test etmesin

Kurban eti nasıl pişirilir? İşte kavurma tarifi

Kurban eti nasıl pişirilir? İşte kavurma tarifi

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA