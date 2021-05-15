Pitbull saldırısı! Kediyi parçalayarak öldürdü

DHA 15 Mayıs 2021 Cumartesi 12:24 - Güncelleme: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 12:24

Olay, 12 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sahipleri tarafından tasmasız ve ağızlıksız şekilde dolaştırılan beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpek, sokak üzerinde bulunan bir kediye saldırdı.

Sahiplerinin kafasına vurarak engel olmaya çalışmasına rağmen kediyi yakalayan köpek, hayvanın bacağını kopardı.

Sahipleri olay yerinden kaçarken, köpeğin saldırısına uğrayan kedi hayatını kaybetti. Yaşanan dehşet dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.