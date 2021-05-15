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Pitbull saldırısı! Kediyi parçalayarak öldürdü

Avcılar'da, tasması ve ağızlığı takılmadan dolaştırılan pitbull cinsi köpek, bir kedinin bacağını kopararak öldürdü. Yaşanan dehşet anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA15 Mayıs 2021 Cumartesi 12:24 - Güncelleme: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 12:24
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Olay, 12 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sahipleri tarafından tasmasız ve ağızlıksız şekilde dolaştırılan beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpek, sokak üzerinde bulunan bir kediye saldırdı.

Sahiplerinin kafasına vurarak engel olmaya çalışmasına rağmen kediyi yakalayan köpek, hayvanın bacağını kopardı.

Sahipleri olay yerinden kaçarken, köpeğin saldırısına uğrayan kedi hayatını kaybetti. Yaşanan dehşet dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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