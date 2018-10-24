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Pitbullun saldırdığı çocuğa doku nakli

Kırşehir’de önceki sabah evinin önünde okul servisi bekleyen ilkokul 2. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Hatice Aydoğan ile annesi Sinem Aydoğan (26) pitbull köpeğinin saldırısına uğradı.

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Pitbull köpeğinin saldırması sonucu kafasından ağır yaralanan küçük kız Sinem Aydoğan’ın bacağından alınacak doku kafasına nakledilecek. Anne Sinem Aydoğan ise kızını korumak isterken elinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ve esnafın yardımıyla kurtarılan anne ile kızı, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

KÖPEK BAŞIBOŞ KALMIŞ

Saldıran köpeğin cinsinin pitbull olduğunu belirten baba Murat Aydoğan, olayı şöyle anlattı: “Çocuk kapının önünde servisi bekliyor. Daha sonra tam servise giderken sırada köpekler geçiyor. Çocukta heyecanla dönüp kaçarken yere ayağı takılıyor ve düşüyor. Yere düşünce köpek direkt çocuğun kafasına hedef alıyor. Köpekte herhangi bir kuduz vakası Allah’a şükür yok. Sahibi de genç bir çocukmuş hapishanede yatıyormuş. Annesi babası da köpeğe bakmamış dışarı salmışlar. Yetkililerden ricam pitbull köpeklerine karşı mücadele etmeleridir.”

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