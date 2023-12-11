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Güncel

Pivot Door İstanbul, yeni markası Pivotist'in 2024 hedeflerini açıkladı

Türkiye'nin lider kapı üreticilerinden biri olan Pivot Door İstanbul, son olarak lanse ettiği yeni markası Pivotist ile birlikte 2024 yılına dair hedeflerini duyurdu.

11 Aralık 2023 Pazartesi 09:42 - Güncelleme:
Pivot Door İstanbul, yeni markası Pivotist'in 2024 hedeflerini açıkladı
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Firmanın CEO'su Mustafa Arslan, yaptığı açıklamada, Pivotist'in gelecek planlarına ve hedeflerine dair önemli bilgiler verdi.

YENİ MARKA PİVOTİST'LE, YENİ HEDEF 2024 VE ÖTESİ

Pivotist markasının 2024 vizyonunu paylaşan Arslan, "Pivot Door İstanbul olarak yeni markamız Pivotist ile sadece kapı üretiminde değil, aynı zamanda sektöre yön veren bir anlayışla hareket etmeyi hedefliyoruz. 2024, Pivotist için büyüme ve küresel etkileşim yılı olacak. Öncelikli hedefimiz, markamızı uluslararası arenada güçlü bir oyuncu haline getirmek" dedi.

YENİ TASARIMLAR VE AKILLI ÇÖZÜMLERLE SEKTÖRE ÖNCÜLÜK HEDEFİ

Pivot Door İstanbul CEO'su Arslan, Pivotist'in 2024 hedeflerine dair şunları ekledi: "İnovasyon ve teknoloji, işimizin temelini oluşturuyor. Pivotist olarak, yeni tasarımlar ve akıllı çözümlerle sektöre öncülük etmeyi planlıyoruz. Dijitalleşme ve akıllı ev trendlerine entegre olacak kapı modellerimizle müşterilerimize daha fazla değer sunmayı amaçlıyoruz."

PİVOTİST İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE DOSTU ÜRETİM

Pivotist'in sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdünü vurgulayan Arslan, "2024 ve sonrasında, üretim süreçlerimizi daha çevre dostu hale getirmeyi planlıyoruz. Sürdürülebilir materyaller kullanarak, karbon ayak izimizi azaltacak ve doğayı koruyacak adımlar atacağız. Bu, sadece işimizin değil, aynı zamanda çevremizin geleceği için de önemli bir taahhüttür" şeklinde konuştu.

GLOBAL PAZARDA GÜÇLÜ BİR VARLIK

Pivotist'in uluslararası arenada güçlü bir varlık olma hedefine de değinen Pivot Door İstanbul CEO'su Arslan, "2024'te Pivotist, dünya genelinde tanınan bir kapı markası olacak. İstanbul'dan çıkıp dünya pazarlarında etkili bir şekilde varlık göstermek, Türk kapı sektörünün gücünü uluslararası alanda sergilemek için önemli bir adımdır. Bu yolda, kalitemiz, inovasyon anlayışımız ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemle fark yaratacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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