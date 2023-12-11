Pivot Door İstanbul, yeni markası Pivotist'in 2024 hedeflerini açıkladı

Firmanın CEO'su Mustafa Arslan, yaptığı açıklamada, Pivotist'in gelecek planlarına ve hedeflerine dair önemli bilgiler verdi.

YENİ MARKA PİVOTİST'LE, YENİ HEDEF 2024 VE ÖTESİ



Pivotist markasının 2024 vizyonunu paylaşan Arslan, "Pivot Door İstanbul olarak yeni markamız Pivotist ile sadece kapı üretiminde değil, aynı zamanda sektöre yön veren bir anlayışla hareket etmeyi hedefliyoruz. 2024, Pivotist için büyüme ve küresel etkileşim yılı olacak. Öncelikli hedefimiz, markamızı uluslararası arenada güçlü bir oyuncu haline getirmek" dedi.

YENİ TASARIMLAR VE AKILLI ÇÖZÜMLERLE SEKTÖRE ÖNCÜLÜK HEDEFİ



Pivot Door İstanbul CEO'su Arslan, Pivotist'in 2024 hedeflerine dair şunları ekledi: "İnovasyon ve teknoloji, işimizin temelini oluşturuyor. Pivotist olarak, yeni tasarımlar ve akıllı çözümlerle sektöre öncülük etmeyi planlıyoruz. Dijitalleşme ve akıllı ev trendlerine entegre olacak kapı modellerimizle müşterilerimize daha fazla değer sunmayı amaçlıyoruz."

PİVOTİST İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE DOSTU ÜRETİM



Pivotist'in sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdünü vurgulayan Arslan, "2024 ve sonrasında, üretim süreçlerimizi daha çevre dostu hale getirmeyi planlıyoruz. Sürdürülebilir materyaller kullanarak, karbon ayak izimizi azaltacak ve doğayı koruyacak adımlar atacağız. Bu, sadece işimizin değil, aynı zamanda çevremizin geleceği için de önemli bir taahhüttür" şeklinde konuştu.

GLOBAL PAZARDA GÜÇLÜ BİR VARLIK



Pivotist'in uluslararası arenada güçlü bir varlık olma hedefine de değinen Pivot Door İstanbul CEO'su Arslan, "2024'te Pivotist, dünya genelinde tanınan bir kapı markası olacak. İstanbul'dan çıkıp dünya pazarlarında etkili bir şekilde varlık göstermek, Türk kapı sektörünün gücünü uluslararası alanda sergilemek için önemli bir adımdır. Bu yolda, kalitemiz, inovasyon anlayışımız ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemle fark yaratacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.