İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2024 Cuma / 30 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6865
  • EURO
    33,1237
  • ALTIN
    1996.76
  • BIST100
    9045.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB'den ''Piyade Okul Komutanlığı'' kararı! Disipline sevk edilen personel TSK'dan atıldı
Güncel

MSB'den ''Piyade Okul Komutanlığı'' kararı! Disipline sevk edilen personel TSK'dan atıldı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da meydana gelen olaya karışan personel hakkında, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verildiği açıklandı.

DHA9 Şubat 2024 Cuma 17:36 - Güncelleme:
MSB'den ''Piyade Okul Komutanlığı'' kararı! Disipline sevk edilen personel TSK'dan atıldı
ABONE OL

Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Gazi Mustafa Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında soruşturma başlatıldı.

Bakanlık tarafından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhuriyet'imizin kurucusu ve Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete irtihalinin 85'inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığı'nda meydana gelen hadiseye ilişkin başlatılan idari soruşturma kapsamında, olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından; Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilmiştir" denildi.

Olaya ilişkin adli süreçten elde edilecek belge ve bilgilere göre diğer süreçlerin işletileceği belirtilerek, "Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetleri'mizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır" ifadeleri kullanıldı.

  • Piyade Okul Komutanlığı
  • Disiplin

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.