İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2021 Cuma / 28 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5667
  • EURO
    9,0417
  • ALTIN
    415.691
  • BIST100
    1559.17
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Piyasa değeri 525 milyon dolar! Elmastan daha değerli, Muğla'da yakalandı
Güncel

Piyasa değeri 525 milyon dolar! Elmastan daha değerli, Muğla'da yakalandı

Muğla'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, elmastan daha değerli olduğu bilinen 1.5 kilo ağırlığında painite taşı ele geçirildi.

DHA12 Mart 2021 Cuma 11:07 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 11:07
ABONE OL

Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmasında; Milas'ta 7 kişinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şüphelilerin evlerine dün sabah operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada elmastan daha değerli olduğu bilinen 1,5 kilo ağırlığında painite taşı ile 2 dedektör ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına altına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeden savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlattı. Polis yetkilileri ele geçirilen taşın piyasa değerinin 525 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Painite, Mynmar'da nadir olarak bulunan borat minarel. Borat, bor asidi ve bir oksidin birleşimiyle oluşan tuz. İçindeki demir miktarına göre kahverengi, turuncu ve kırmızı renkleri bulunabiliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.