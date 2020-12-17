Piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira... İpsala Gümrük Kapısı'nda yakalandı

DHA 17 Aralık 2020 Perşembe 12:23 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 12:23

Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen yabancı plakalı TIR, yapılan analiz sonucu riskli olarak değerlendirildi. İpsala Gümrük Kapısı'na geldiğinde TIR, X-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonucu dorsesinin altında şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Dedektör köpeklerin de tepki vermesi üzerine TIR'ın dorsesi, kesilerek açıldı. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan aramada, dorse tabanı altında oluşturulan gizli bölmelerin tamamının uyuşturucu madde ile doldurulduğu tespit edildi. Yapılan aramada, 185 paket içinde 257 kilogram esrar ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 20 milyon 500 bin lira olan uyuşturucunun naklinde kullanılan TIR'a el koyulurken, sürücü gözaltına alındı.