İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5404
  • EURO
    7,0345
  • ALTIN
    311.749
  • BIST100
    84487.1
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uzmanından Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine yorum: Piyasaya can suyu olacak
Güncel

Uzmanından Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine yorum: Piyasaya can suyu olacak

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, 'Koronavirüs ile mücadele kapsamında açıklanan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi işletmeler ve bireylere can suyu olacak. Panik ortamının henüz ekonomiye yansımalarını görmeden bu önlemlerin alınması olumlu bir hamle.' ifadelerini kullandı.

19 Mart 2020 Perşembe 15:14 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 15:16
ABONE OL

Üniversite'den yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 21 maddelik ekonomi paketini yorumlayan Gündoğdu, koronavirüs salgının ekonomik anlamda etkilerini azaltmak için açıklanan paketin işletmeler ve bireyler için can suyu niteliğinde olduğunu kaydetti.

Türkiye için iki yıldır yaşanan ekonomik sıkıntılara ek olarak virüsün yarattığı panik ortamının büyük talihsizlik olduğunu kaydeden Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi işletmeler ve bireylere can suyu olacak. Panik ortamının henüz ekonomiye yansımalarını görmeden bu önlemlerin alınması olumlu bir hamle. Yaşanan panik ortamından en az hasarla çıkabilmek için sadece para politikası yeterli değil. Maliye politikasının da devreye sokulması gerekli.

Dün yapılan açıklamalarla bu yönde bazı önlemler alındı. Pakete göre piyasaya toplam 100 milyar liralık kaynak aktarılacak. İşletmelerin kredi ve vergi ödemelerinden emeklilerin maaşına kadar hem ekonomik hem de sosyal destekler söz konusu. İhracatçılar ve konut sektörünün de dahil edildiği tedbirlerde istihdam sürekliliğinin düşünülmesi önemli bir durum. Panik ortamının henüz ekonomiye yansımalarını görmeden bu önlemlerin alınması olumlu bir hamle. Virüsün etkilerinin büyüyerek devam etmesi durumunda ise bu önlemler yetersiz kalabilir. Bu nedenle kısa vadeli ve istikrar sağlayıcı reformların yapılması, oluşabilecek global risklerle başa çıkmada ülkemiz için daha faydalı olacaktır.”

Korona haberi sunuyordu... Canlı yayında bayıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması
Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar
Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı
Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı

Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı

Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı
Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı

Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.