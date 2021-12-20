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Piyasaya sahte yılbaşı milli piyango bileti süren zanlılara polis engeli

İzmir'de, 1816 sahte yılbaşı milli piyango bileti ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

AA20 Aralık 2021 Pazartesi 16:50 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 16:50
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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, kentte bir kişinin 2022 yılına ait sahte milli piyango biletlerini piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından şüpheli E.K. ile bu kişiyle irtibatlı Ö.D, Z.D. ve İ.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerindeki aramada 2022 yılına ait sahte 1816 yılbaşı milli piyango bileti, üzerinde milli piyango ibaresi bulunan 12 yelek, 8 şapka, 1 kaşe, tabanca ile şarjör ve mermiler, çok sayıda dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.

Polis, sahte biletlerin öğrenciler vasıtasıyla piyasaya sürülmeye çalışıldığını belirlendi.

Öte yandan 180 sahte biletin vatandaşlara satıldığı değerlendiriliyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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