PKK 20 bin çocuğu dağa çıkardı, 500’ü hayatta

İstanbul’un Eyüp ilçesinde, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) düzenlediği, terör örgütü PKK’nın 18 yaş altı çocuk militanların konu alındığı panele çeşitli isimler katıldı. PKK zoruyla ailelerinden koparılmış çocukları konu alan panelde, olay hukuki, akademik, siyasi ve toplumsal açıdan ele alınırken, bazı konuşmacılar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. O konuşmacılardan biri de, 10 yıl cezaevinde kalan ve terör örgütlerini yakından tanıyan Aytekin Yılmaz’dı. Yılmaz cezaevinden çıktıktan sonra yazdığı kitaplarla ve yaptığı çarpıcı açıklamalarla terör örgütlerinin hedefi olmuştu.

ÇOCUKTAN SAVAŞÇI MI OLUR

Panele katılan yazar Aytekin Yılmaz konuşmasında “İçişleri Bakanı, örgüt yayınlarının ve kendi tanıdıklarımdan dinlediğim bilgi: “Son 35 yılda 20 bin civarında çocuktan savaşçı yapıldı” diye konuştu. Yılmaz, konuşmasının devamında, “Çocuktan savaşçı mı olur?” ifadelerini kullandı. Dağa kaçırılan çocukların çatışmalara zorla sokulduğunu ifade eden Yılmaz, 35 yılda dağa çıkanlardan hayatta kalanların 500 civarında olduğunu dile getirdi.