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  • PKK Avrupa yapılanmasına darbe! Deşifre edilen 1 kişi tutuklandı
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PKK Avrupa yapılanmasına darbe! Deşifre edilen 1 kişi tutuklandı

PKK silahlı terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen 1 kişi İzmir'de tutuklandı.

AA3 Eylül 2024 Salı 22:25 - Güncelleme:
PKK Avrupa yapılanmasına darbe! Deşifre edilen 1 kişi tutuklandı
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Alınan bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar neticesinde, Irak (Şengal) bölgesinde faaliyet yürüten ve silahlı terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

İzmir ve Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde zanlı, İzmir'deki ikamet adresinde yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı hakimlikçe tutuklandı.

  • PKK Avrupa yapılanması
  • Tutuklama İzmir
  • Terör örgütüavrupa

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