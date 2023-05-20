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  • PKK-CHP'nin kirli işbirliği! Terörelebaşı deşifre etti: İntikamı bir kişiden alacağız
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PKK-CHP'nin kirli işbirliği! Terörelebaşı deşifre etti: İntikamı bir kişiden alacağız

Terör örgütü PYD'nin Eş Genel Başkanı terörelebaşı Salim Müslim, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayarak kirli planı bir kez daha deşifre etti. Terörelebaşı Müslim küstah ifadelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak “Bunu sandıkta yenebilirsek bütün (Türk ordusunun Suriye'deki harekatları) bunların intikamını almış oluruz bir kişiden.” dedi.

AA20 Mayıs 2023 Cumartesi 21:48 - Güncelleme:
PKK-CHP'nin kirli işbirliği! Terörelebaşı deşifre etti: İntikamı bir kişiden alacağız
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Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde siyasi kanadının elebaşlarından Salih Müslim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderme yaparak "Bunu sandıkta yenebilirsek bütün (Türk ordusunun Suriye'deki harekatları) bunların intikamını almış oluruz bir kişiden." dedi.

Müslim, terör örgütü PKK'nın yurt dışından propaganda yapan televizyon kanalı Medya Haber'de yayınlanan konuşmasında, Türkiye'nin 2016 yılında Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG'ye karşı başlattığı askeri harekatlarla ilgili rahatsızlıklarını ortaya koydu.

"2016'dan beri Türk Ordusu hep sahada" diyen Müslim, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna gönderme yaparak "Şimdi bir fırsat gelmiştir. Bu fırsat bu sandıkta ilk defa böyle bir şey geliyor." diye konuştu.

Müslim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek "Bunu sandıkta yenebilirsek bütün bunların intikamını almış oluruz bir kişiden." ifadesini kullandı.

Müslim, terör örgütü PKK/YPG'nin siyasi kanadı olarak bilinen PYD'nin sözde eş başkanı olarak biliniyor.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Salih Müslim

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