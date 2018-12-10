PKK çocuk avında

Terör örgütü PKK’nın iğrenç yüzünü gören teröristler ya güvenlik güçlerine teslim oluyor ya da örgütten kaçıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarılı operasyonları ile de ağır zayiat veren PKK, hedefine okul çağındaki çocukları aldı. Eleman temininde sıkıntı yaşayan bölücü terör örgütü, parklarda oynayan okul çağındaki çocukları tuzağına düşürmeye çalışıyor.

İTİRAF ORTAYA ÇIKARDI

Güvenlik güçlerine teslim olan Amara kod isimli K.Ç. adlı terörist, arkadaşlarıyla beraber civardaki parka gittiklerini, parkta Arvin kod adlı terörist ile tanıştığını anlattı. Söz konusu terörist tarafından kandırılan K.Ç., Arvin isimli teröristtin telkininin ardından okul arkadaşları B.B., H. E., M.C. ve B.A. ile birlikte dağa götürüldüklerini dile getirdi.

SAHTE SURİYE PASAPORTU

Arvin kod adlı teröristle sınır kapısına gittiklerini anlatan K.Ç. buradaki üç yeni katılımla beraber kendilerine verilen sahte Suriye kimlikleriyle sınırı geçtiklerini belirtti. Yaşadığı şartların hiç anlatıldığı gibi olmadığını, örgüt elebaşlarının zevk içinde yaşarken çocukların ön saflarda çatışmalara zorlandığını ve uyuşturucuya alıştırılmaya çalışıldığını söyleyen K.Ç., örgütün görünen yüzünün anlatılanın tam aksi olduğunu ve kimsenin buna aldanmaması gerektiğini anlattı. Terör örgütü, kadınların maruz bırakıldıkları cinsel istismarın faturasını infaz, tecrit ya da kurulan sözde mahkemelerde aldığı yaptırımlar ile yine kadın teröristlere çıkartıyor. Örgütten kaçarak güvenlik güçlerine yaşadıklarını anlatan Dirijivan isimli kadın terörist, kendisi gibi birçok kadının yaşadığı taciz ve tecavüz olaylarından dolayı psikolojilerinin bozulduğunu belirtti.

İNFAZ EDİP KAYALIKTAN ATTILAR

Savaş kod adlı takım komutanının Baver kod adlı kadın teröriste tecavüz etmesi sonucu kadın teröristin bunalıma girerek grubun üzerine doğru ateş açtığını ifade eden Dirijivan, yaşanan olayda 2 örgüt mensubunun yaralanmasının ardından Baver kod adlı kadın teröristin infaz edilerek cesedinin kayalıkların arasına bırakıldığını dile getirdi.