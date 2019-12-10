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'PKK dağılmaya başladı demek ki doğru yerdeyiz'

Evlat nöbetindeki Süleyman Aydın, PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan gençlerin sayısının arttığına dikkat çekerek, “Bu da bizim doğru adreste, doğru bir eylem yaptığımızı’ gösteriyor” dedi.

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Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki ‘evlat nöbeti’ yarın yüzüncü gününe girecek. Ağrı’dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için kucağında bir buçuk yaşındaki çocuğuyla birlikte nöbet tutan Süheyla Demir, kararlılıkla sürdürdükleri eylemin terör örgütü PKK içinde çözülmeye yol açtığını söyledi. 

AĞLATTIKLARI YETER

Demir, “Biz bu yola baş koyduk, onlara baş kaldırdık, Evlatlarımızı alıp öyle gideceğiz. 40 yıldır bizleri ağlattıkları yeter” dedi. 4 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için ‘evlat nöbeti’ne katılan Süleyman Aydın ise dağa götürülen gençlerin son zamanlarda yoğun şekilde terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu hatırlattı. Aydın, “Terör örgütü içinde büyük bir dağılma oluyor. Gençler bizim sayemizde kaçıp teslim oluyor. Demek ki doğru adresteyiz” ifadelerini kullandı.

KARAYILAN’A İNANMAYIN

Dağa kaçırılan gençlere seslenen Süleyman Aydın, “Gelin teslim olun. Orası sizin yeriniz değil. Murat Karayılan sizi orada resmen ölüme mahkum ediyor, kendisi gidip sıcacık yatağında yatıyor. Bunun sonu yok, sizi kullanıyorlar. Anne ve babalarınıza dönün artık, bu hasretlik de bitsin” diye konuştu.

CiĞERLERiMiZi PARÇALADILAR

İstanbul Sultangazi’den 2015’te kaçırılan oğlu Erkan için nöbet tutan Fahrettin Akkuş, da, “Biz çocuklarımız için mücadele ediyoruz. Ciğerlerimizi parçaladılar. Bu acı ancak evlatlarımız geldiğinde biter” dedi.

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