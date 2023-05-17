PKK destekçilerinden alçak saldırı! Belediye Başkanı ve eşinin önünü kestiler

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde PKK destekçilerinden çirkin saldırı. Okmeydanı'nda 7'li koalisyon ortağı HDP sempatizanı grup Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız'ın önünü kesti.

Başkan Yıldız'ın elini tutup terör örgütü PKK'nın işaretini yapan grup "Burada konuşturma yaptırmayız" dedi. Saldırganlar Türk bayrağı taşıyan kadınların üzerlerine de yürüyüp küfürler etti.

TÜRK BAYRAĞI TAŞIYAN KADINLARA SALDIRDILAR!



Beyoğlu Belediye başkanı Haydar Ali Yildiz Seçim çalışmaları kapsamında gezdiği, halk evinin olduğu bölgede, Okmeydanı'nda, PKK sempatizanı grubun engellemesi ile karşılaştı.

Haydar Ali Yildizın elini tutan ve terör örgütü PKK'nın zafer işaretini yapan grup "Burada konuşturma yaptırmayız" diyerek taşkınlık çıkardı.

Saldırganlar ellerinde Türk bayrağı taşıyan kadınlara da saldırdı. Yaşlı bir kadına ağza alınmayacak küfürler ederek hakaret etti.