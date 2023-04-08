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PKK elebaşı Kartal'dan Kılıçdaroğlu'na açık destek!

7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile olan ittifakı meyvesini veriyor. Kırmızı bültenle aranan PKK yöneticisi Remzi Kartal, Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yaptı. Kartal “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi tarihsel fırsatta istediğimiz gelişmeyi yaratmak, yeni bir milat için önemli” ifadelerini kullandı.

8 Nisan 2023 Cumartesi 01:54 - Güncelleme:
PKK elebaşı Kartal'dan Kılıçdaroğlu'na açık destek!
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Terör örgütü PKK'nın elebaşlarının 7'li koalisyona desek mesajlarına bir yenisi daha eklendi.

PKK terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal verdiği röportajda Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yaptı. Kartal'ın açıklamalarıyla birlikte, PKK'nın emelleri bir kez daha ortaya çıktı. Kartal, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri tarihsel fırsatta istediğimiz gelişmeyi yaratmak, yeni bir miladi yaratmak için önemli fırsattır" dedi.

"KILIÇDAROĞLU DESTEKLENECEK ADAYDIR"

Verdiği son röportajında "Kılıçdaroğlu desteklenecek bir adaydır" diyen Kartal şunları söyledi: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın çöküşünü sağlayacak tercihimizi bu temelde yapmalıyız. Kılıçdaroğlu'na destek verip parlamentoda ise bütün gücümüzle Yeşil Sol Parti'nin altına mührümüzü vurmalıyız. Bunlara karşı üçüncü yol olarak alternatif bir cumhurbaşkanı adayı çıkarılması Erdoğan'ın seçiminin zeminini hazırlamak olacaktı.

"TARİHİ BİR FIRSAT!"

Şüphesiz Millet İttifakı adına çıkan Kılıçdaroğlu, üçüncü yolunun ideal adayıdır anlamına gelmiyor. AK Parti ve MHP'nin çökertilmesi açısında bu bir tercihtir. Doğru tercihtir.

Üçüncü yol olarak Emek ve Özgürlük İttifakı'nı temsil eden güçlerin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri tarihsel fırsatta istediğimiz gelişmeyi yaratmak, yeni bir miladı yaratmak için önemli bir fırsattır"

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