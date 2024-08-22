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PKK elebaşından SİHA itirafı: Büyük kayıplar veriyoruz

Terör örgütü PKK elebaşlarından terörist Serdar Yektaş, örgütün SİHA destekli operasyonlar karşısında yaşadığı hezimeti, '2015'ten itibaren büyük kayıplar veriyoruz. Türkiye'nin güneydoğusundan tünellerimiz olmadığı için çekildik.' sözleriyle itiraf etti.

22 Ağustos 2024 Perşembe 08:44 - Güncelleme:
PKK elebaşından SİHA itirafı: Büyük kayıplar veriyoruz
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Türkiye'nin yaptığı operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK elebaşlarından terörist Serdar Yektaş, Al-Monitor'e yaptığı açıklamada örgütün SİHA destekli operasyonlar karşısında yaşadığı hezimeti itiraf etti.

Terörist Yektaş, "2015'ten itibaren büyük kayıplar vermeye başladığımız doğrudur. Bunu gizlemiyoruz. Bu sebeple, yeni stratejiler üretmek ve direnmek için Türkiye'nin güneydoğusunda bulunan yapılanmamızı geri çektik. Çünkü oralarda tünellerimiz yok. SİHA'lar nedeniyle tünellere sığındık" dedi.

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