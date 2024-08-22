PKK elebaşından SİHA itirafı: Büyük kayıplar veriyoruz

Türkiye'nin yaptığı operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK elebaşlarından terörist Serdar Yektaş, Al-Monitor'e yaptığı açıklamada örgütün SİHA destekli operasyonlar karşısında yaşadığı hezimeti itiraf etti.

Terörist Yektaş, "2015'ten itibaren büyük kayıplar vermeye başladığımız doğrudur. Bunu gizlemiyoruz. Bu sebeple, yeni stratejiler üretmek ve direnmek için Türkiye'nin güneydoğusunda bulunan yapılanmamızı geri çektik. Çünkü oralarda tünellerimiz yok. SİHA'lar nedeniyle tünellere sığındık" dedi.